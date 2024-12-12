Москва, 12 декабря, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Потери Евросоюза от санкций против России превышают 1,5 трлн евро. Об этом 12 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА Регнум

«На сегодня потери ЕС от различного рода санкций, которые были введены против нашей страны, по превалирующим оценкам превышают €1,5 трлн. Это цена того политического выбора, который был сделан элитами этих стран», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат отметил, что Евросоюз идёт по саморазрушительному пути, в то время как российская экономика к санкциям приспособилась.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России. Новые ограничения затронут деятельность судов третьих стран, которые якобы помогают российской стороне перевозить нефть.

12 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что санкции западных стран против России фактически выродились и на сегодняшний день являются только игрой на публику. По его словам, сейчас в арсенале внешней политики Запада фактически остались только санкции на фоне того, что его усилия по реальному материальному и политическому укреплению своих позиций в мире не приводят к необходимому эффекту.

Президент России Владимир Путин 4 декабря заявил, что инвестиции в российскую экономику растут третий год подряд вопреки всем создаваемым извне проблемам. Глава государства уточнил, что в 2022 году прирост инвестиций составил 6,7%, в 2023 году — 9,8%, а за девять месяцев текущего года достиг 8,6%.

Также Путин отметил, что ВВП России за три квартала 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4,1%. Он добавил, что этот рост наблюдается в первую очередь в обрабатывающих отраслях производства и в секторах с высокой добавленной стоимостью.