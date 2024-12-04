Москва, 4 декабря, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Валовый внутренний продукт (ВВП) России за десять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 4,1%. Об этом 4 декабря, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!», сообщил президент России Владимир Путин.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь–октябрь текущего года он увеличился на 4,1%», ― уточнил российский лидер.

Глава государства уточнил, что главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября глава государства в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам сообщил, что по итогам 2024 года прогнозируется рост российской экономики на уровне 3,9%. Путин отметил, что, несмотря на замедление динамики ВВП в III квартале текущего года, российская экономика продолжает свой рост.

По его словам, опережающий рост наблюдается в российской промышленности, в том числе в высокотехнологичной сфере. За первые восемь месяцев года индустриальный рост составил 4,5%, в обрабатывающем секторе — 8,1%, а в машиностроении — почти 20%.

По оценке Минэкономразвития, за январь–август ВВП прибавил 4,2%.

Глава министерства Максим Решетников 30 октября заявил, что Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз роста ВВП страны на 2025 год в 2,5%.