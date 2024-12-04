Москва, 4 декабря, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Инвестиции в РФ растут третий год подряд вопреки всем проблемам, которые создаются извне, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«С учётом всех трудностей вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые у нас возникают или которые нам пытаются создать извне», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что в 2022 году прирост инвестиций составил 6,7%, в 2023 году — 9,8%, а за девять месяцев текущего года достиг 8,6%.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении Путин отметил, что ВВП России за 10 месяцев вырос на 4,1%. Глава государства уточнил, что главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.

Путин также указал на провал попыток Запада нанести РФ стратегическое поражение в области экономики. По словам российского лидера, западные государства хотели создать в стране непреодолимый дефицит товаров, но это им не удалось. Глава государства отметил, что экономика РФ не только преобразилась, но и демонстрирует структурные изменения.

Помимо этого глава государства заявил о крайне высоком уровне цифровизации российского финансового сектора, а также о том, что с 1 января 2025 года в расчётах бюджета будет использоваться цифровой рубль.