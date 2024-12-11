Москва, 11 декабря, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новые ограничения затронут деятельность судов третьих стран, которые якобы помогают российской стороне перевозить нефть. Об этом рассказали в представительстве Венгрии в ЕС в соцсети X.

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6 декабря в ЕС уже пытались согласовать новые рестрикции. Тогда, по данным СМИ, помешали это сделать страны Прибалтики. Литва и Латвия выступили против пункта о разрешении западным компаниям продолжать работу в России.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре информагентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз в новом пакете санкций планирует ограничить деятельность нефтяных танкеров, а также заморозить активы более 50 физических лиц и около 40 организаций, в том числе из РФ и Китая.

Ранее эксперты уже отмечали, что по состоянию на 2024 год в отношении РФ и так было введено рекордное количество санкций ЕС и США.

Однако ещё в конце сентября прошлого года президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что в России наступило время новых возможностей для развития региональных экономик, внешнее давление стало мощным стимулом для роста отечественных производств. Ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач остаётся развитие региональных экономик, укрепление их технологической, образовательной, кадровой базы, создание новых рабочих мест.

При этом 4 декабря этого года глава государства сообщил, что, вопреки давлению извне, валовый внутренний продукт (ВВП) России за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 4,1%.