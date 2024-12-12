Москва, 12 декабря, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России передала посольству Венгрии предложение по обмену пленными с Украиной. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

Он отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан действительно предлагал президенту РФ Владимиру Путину провести обмен пленными между с Украиной и объявить рождественское перемирие.

«В тот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными», — рассказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно подтверждала готовность к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор российского лидера с Орбаном состоялся днём 11 декабря по инициативе венгерской стороны. Президент РФ изложил свои оценки развития ситуации по Украине, указав на деструктивность линии киевского режима, который полностью исключает возможность мирного урегулирования конфликта.

Позднее Орбан заявил, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией, но тот отверг его инициативу.

Украинский политик же после телефонного разговора венгерского премьера с Путиным в хамской манере выразил надежду, что Орбан не станет звонить хотя бы бывшему президенту Сирии Башару Асаду.