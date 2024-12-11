Будапешт, 11 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным продолжался в течение часа, а также предрёк «самые тяжёлые» недели в украинском конфликте.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Сегодня утром час говорил по телефону с президентом Путиным. Мы живём в самые опасные недели [вооружённого конфликта]», — написал он 11 декабря в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Орбан добавил, что Будапешт пользуется всеми имеющимися в его распоряжении средствами, чтобы содействовать прекращению огня и мирному соглашению в украинском конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря Путин и Орбан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины. Венгерский премьер-министр выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения украинского кризиса и также с учётом своих контактов с рядом лидеров стран Запада.

Ранее в этот же день глава правительства Венгрии заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не поднимает вопрос об урегулировании конфликта на Украине из-за того, что не уполномочен на это до своей инаугурации, которая пройдёт в январе 2025 года. Он также выразил уверенность, что избранный глава Белого дома после вступления в должность сразу начнёт решать этот вопрос.

Российский лидер в июне заявлял, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление последнего об отказе от намерений вступить в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также будет необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, отмечал Путин. Позднее глава государства пояснил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.