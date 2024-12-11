Киев, 11 декабря, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Хамский выпад сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась возможность мирного урегулирования украинского конфликта.

EPA / OLIVIER HOSLET / POOL / TASS

«Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы [Башару] Асаду в Москву звонить, чтобы послушать ещё и его часовые лекции. <…> Не надо играть на собственный имидж за счёт единства», — написал Зеленский 11 декабря в своём Telegram-канале.

Ранее ИА Регнум сообщало, что телефонный разговор между Орбаном и Путиным состоялся днём 11 декабря по инициативе венгерской стороны. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин изложил свои оценки развития ситуации по Украине, указав на деструктивность линии киевского режима, который полностью исключает возможность мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и торгово-экономическое сотрудничество, в том числе продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.