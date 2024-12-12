Москва, 12 декабря, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Группировка войск «Центр» Вооружённых сил России освободила населённый пункт Заря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Заря Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков отметил, что российские военные нанесли удары по личному составу и военной технике нескольких бригад противника возле Дзержинска, Щербиновки, Миролюбовки и Шевченко в ДНР, отразив девять попыток контратак украинских формирований.

Военный уточнил, что в результате этого ВСУ за сутки потеряли на этом участке фронта до 390 военных, танк, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две гаубицы «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря армия России освободила село Жёлтое в ДНР. Военные группировки войск «Центр» также нанесли удары по нескольким бригадам украинских формирований в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Петровки и Пушкино в ДНР и отразили восемь контратак противника.

ВС России 9 декабря освободили населённый пункт Благодатное на территории ДНР. Российские войска также поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее, 7 декабря, армия России освободила населённый пункт Берестки в ДНР. До этого в республике были освобождены населённые пункты Пустынка и Сухие Ялы.