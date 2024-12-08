Москва, 8 декабря, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по аэродромам ВСУ и объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК. Об этом сообщило 8 декабря Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

РИА Новости/Станислав Красильников

За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия украинских войск, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах, уточнили в ведомстве.

Кроме того, средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire и 88 украинских беспилотников самолётного типа.

Украинские войска на всех направлениях в зоне СВО понесли потери.

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