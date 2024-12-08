Москва, 8 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили населённый пункт Благодатное в ДНР. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также в минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объектов энергетики, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса Украины. Средства ПВО в указанный период сбили 12 снарядов реактивных систем залпового огня Vampire и 88 беспилотников противника. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили около 1460 человек.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 7 декабря, пресс-служба военного ведомства сообщила об освобождении населённого пункта Берестки в ДНР. Ранее были также освобождены населённые пункты Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике.

В течение осени 2024 года российская армия освободила 88 населённых пунктов в ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Херсонской, Курской и Харьковской областях.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье ранее отметил, что достигнутые ВС РФ успехи — пролог для зимней кампании, которая может привести к самым тяжёлым поражениям Вооружённых сил Украины за всё время конфликта.