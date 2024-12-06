Москва, 6 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Российские войска освободили два населённых пункта на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили <…> Сухие Ялы», ― говорится в ежедневной сводке о проведении специальной военной операции в Telegram-канале ведомства.

Подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и освободили Пустынку в ДНР.

Также на этом направлении российские военные нанесли удары по живой силе и тяжелой технике 19-ти бригад Вооружённых сил Украины и нацгвардии и отразили 72 контратаки украинских военных.

Ранее в период с 30 ноября по 6 декабря ВС РФ также освободили Петровку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря подразделения Южной группировки войск освободили населённые пункты Петровка и Ильинка в ДНР.

Всего за осень армия России освободила 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской, Херсонской, Курской и Харьковской областях. Из этого числа 37 населённых пунктов освободила группировка ВС России «Центр», 13 — «Восток», 14 — «Север», 16 — «Юг».

Ещё восемь населённых пунктов освободили бойцы группировки российских войск «Запад». Это Макеевка и Невское в ЛНР, Новосадовое в ДНР, а также Вишнёвое, Кругляковка, Копанки, Колесниковка и Першотравневое в Харьковской области.