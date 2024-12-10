Москва, 10 декабря, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Жёлтое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 декабря рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Жёлтое Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные нанесли удары по нескольким бригадам украинской армии у населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино в ДНР, отразив восемь контратак противника.

В результате этого ВСУ за сутки потеряли более 575 боевиков, американскую боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря российские военные освободили населённый пункт Благодатное в ДНР. Армия России также нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектов энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

Министерство обороны 7 декабря сообщило об освобождении населённого пункта Берестки в ДНР. Ранее в регионе были также освобождены населённые пункты Пустынка и Сухие Ялы.

За осень 2024 года, как следует из сводок Минобороны, российские военные освободили 88 населённых пунктов в ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Херсонской, Курской и Харьковской областях.