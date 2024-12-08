Бухарест, 8 декабря, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена предпринимает попытки втянуть Румынию в вооружённый конфликт на Украине. Об этом заявил независимый кандидат на пост главы государства Кэлин Джеорджеску.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

«Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине», — пояснил он свою точку зрения в эфире телеканала Realitatea.

По словам Джеорджеску, действующий президент Румынии Клаус Йоханнис намерено предпринимает шаги в интересах западных союзников Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов, состоявшихся 24 ноября. После этого президент Клаус Йоханнис рассекретил отчёты спецслужб и МВД о нарушениях перед голосованием. 6 декабря суд отменил итоги первого тура выборов главы государства. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования.

Выступающий за сотрудничество с Россией Джорджеску назвал такое решение варварским актом, который олигархическое государство совершило против демократии.

В ряде городов Румынии сотрудники полиции и прокуратуры провели масштабные обыски на фоне прошедших президентских выборов.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в Румынии с аннулированием результатов первого тура президентских выборов произошёл госпереворот.