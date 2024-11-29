Дублин, 29 ноября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Возглавляемый Владимиром Зеленским киевский режим рухнет сразу после завершения украинского конфликта. Такое мнение 29 ноября высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Зеленский знает, что, как только конфликт закончится, он обречён, его мерзкая коррупция, обман и незаконное президентство рухнут», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter), прокомментировав заявления главы киевского режима о якобы нежелании властей России заканчивать боевые действия.

Боуз также напомнил предвыборные обещания Зеленского о мире в стране и искоренении коррупции и призвал в связи с этим поглядеть на нынешнюю Украину.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 ноября Зеленский заявил, что жителям Украины в ближайшие дни якобы стоит ожидать больше угроз со стороны России. По его утверждению, Вооружённые силы РФ продолжат «сеять страх и уныние на Украине», в связи с чем он напомнил о недавнем запуске российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник».

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин назвал украинские власти узурпаторами, так как они утратили свою легитимность. Глава государства подчеркнул, что с юридической точки зрения эти люди не имею права отдавать приказы украинской армии, а исполняющие приказы киевского режима становятся соучастниками этих преступлений.

Срок президентских полномочий главы киевского режима истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный президент страны, однако его выборы не проводились.