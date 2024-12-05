Москва, 5 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки сбили 101 беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 5 декабря сообщили в Минобороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Как следует из ежедневной сводки о ходе проведения специальной военной операции, также силы ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, российские военные при поддержке авиации, артиллерии ракетных войск нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства дронов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 147 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили почти 37,3 тыс. БПЛА украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 декабря минобороны сообщило, что подразделения противовоздушной обороны за ночь 5 декабря уничтожили в небе над тремя регионами России 16 украинских беспилотников.

Самая массированная атака за прошедшую ночь пришлась на Брянскую область. В небе над регионом силы ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ. Атаке подверглись сразу три населённых пункта. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, предварительно, пострадавших нет.

Ещё по одному дрону самолётного типа уничтожили над территориями Белгородской и Курской областей.