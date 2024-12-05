Силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над тремя регионами России
МО: силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над тремя регионами России
Москва, 5 декабря, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за ночь 5 декабря уничтожили в небе над тремя регионами России 16 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самая массированная атака за прошедшую ночь пришлась на Брянскую область. В небе над регионом силы ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ.
Ещё по одному дрону самолётного типа уничтожили над территориями Белгородской и Курской областей.
Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области в ночь на 5 декабря атаке украинских беспилотников подверглись сразу три населённых пункта. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, предварительно, пострадавших нет.
В Краснодарском крае ночью 4 декабря угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко сообщил о работе системы противовоздушной обороны. В то же время в районе Таганрога силы ПВО уничтожили ещё 12 беспилотников ВСУ. Глава региона заверил, что при отражении атаки дронов ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет.