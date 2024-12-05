Москва, 5 декабря, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за ночь 5 декабря уничтожили в небе над тремя регионами России 16 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Самая массированная атака за прошедшую ночь пришлась на Брянскую область. В небе над регионом силы ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ.

Ещё по одному дрону самолётного типа уничтожили над территориями Белгородской и Курской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области в ночь на 5 декабря атаке украинских беспилотников подверглись сразу три населённых пункта. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, предварительно, пострадавших нет.

В Краснодарском крае ночью 4 декабря угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко сообщил о работе системы противовоздушной обороны. В то же время в районе Таганрога силы ПВО уничтожили ещё 12 беспилотников ВСУ. Глава региона заверил, что при отражении атаки дронов ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет.