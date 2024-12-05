Белгород, 5 декабря, 2024, 03:25 — ИА Регнум. В Белгородской области в ночь на 5 декабря атаке украинских беспилотников подверглись сразу три населённых пункта. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, предварительно, пострадавших нет.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

От сброшенных взрывных устройств с БПЛА в Шебекино во дворе многоквартирного дома загорелись и были полностью уничтожены четыре автомобиля, в том числе «Газель». В доме выбиты окна в нескольких квартирах, повреждён лестничный пролёт в одном из подъездов.

В посёлке Политотдельский Белгородского района взрывным устройством с беспилотника также уничтожен автомобиль. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь. Вследствие налёта ещё одного FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля.

В селе Грузское Борисовского района также загорелся легковой автомобиль, его успели потушить.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 5 декабря на фоне объявленной воздушной тревоги в Днепропетровской области взрыв прогремел в Кривом Роге.

Ночью 3 декабря воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины. Сирены взвыли в Киевской области. Также об опасности с воздуха предупредили население Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.