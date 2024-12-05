Москва, 5 декабря, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Россия очень внимательно следит за ситуацией в Сирии и находится в постоянном диалоге с сирийскими властями, заявил журналистам 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ТАСС/dpa/picture-alliance

«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии, мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что размер помощи, в которой нуждается арабская республика, чтобы справиться с террористам, можно обсуждать на основе оценки событий в этой стране.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.

Ранее Песков подчёркивал, что наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии является посягательством на суверенитет этой страны. Он уточнял, что Россия выступает за восстановление конституционного порядка на сирийской территории.

2 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Основное внимание стороны уделили обострившейся обстановке в Сирии и отметили, что масштабная агрессия, которую совершили боевики, направлена на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности в арабской республике.

3 декабря Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер в ходе беседы указал на необходимость прекращения террористической агрессии в отношении этой страны.