Москва, 3 декабря, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости прекращения террористической агрессии в отношении Сирии. Об этом сообщила 3 декабря пресс-служба Кремля.

РИА Новости / POOL

Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны. Путин также отметил необходимость оказания поддержки усилиям законных властей Сирии по восстановлению стабильности и конституционного порядка в арабской республике, включая использование возможностей, которые имеет в регионе Анкара.

«Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности, и с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе», — говорится в сообщении Кремля.

Участники разговора высказались за укрепление взаимодействия в двустороннем формате, а также в рамках Астанинского процесса. Кроме того, они указали на ключевую роль дальнейшей плотной координации России, Турции и Ирана в вопросе нормализации обстановки на сирийской территории.

Путин и Эрдоган также договорились продолжать контакты в контексте поиска решений по деэскалации кризиса в Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября сирийские боевики начали наступление на позиции правительственной армии Сирии в провинции Алеппо в этой арабской республике. Террористы смоли захватить 13 населённых пунктов и самую крупную базу Вооружённых сил республики в указанном регионе. 29 ноября появилась информация, что правительственные войска начали контрнаступление, для того чтобы вытеснить террористов с занятых территорий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии посягательством на суверенитет этой арабской республики. Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва выступает за восстановление конституционного порядка на сирийской территории.

1 декабря президент Сирии Башар Асад провёл встречу в Дамаске с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Сирийский лидер подчеркнул, что власти республики продолжают борьбу с терроризмом на всей своей территории. Иранский министр, в свою очередь, подтвердил готовность Тегерана предоставить Дамаску «различные виды поддержки» для борьбы с боевиками.