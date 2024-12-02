Москва, 2 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и обсудил с ним ситуацию в Сирии. Об этом сообщили 2 декабря в пресс-службе Кремля.

ТАСС/Гавриил Григоров

«Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике», — уточняется в сообщении.

Участники беседы отметили, что масштабная агрессия, которую совершили боевики в Сирии, направлена на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности этой страны. Путин и Пезешкиан также выразили поддержку действиям сирийских властей по восстановлению порядка и территориальной целостности арабской республики.

Кроме того, они подчеркнули важность координации действий в рамках астанинского формата с участием Турции. Помимо этого, главы государств договорились о дальнейших контактах между собой других уровнях.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков начали наступление на позиции правительственной армии в провинции Алеппо в Сирии. Им удалось захватить 13 населённых пунктов и самую крупную базу Вооружённых сил республики в этом регионе.

29 ноября появилась информация, что правительственные войска Сирии начали контрнаступление для вытеснения террористов. Сирийским военные также смогли освободить город Эль-Бакум.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отметил, что наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии является посягательством на суверенитет этой страны. Он добавил, что Россия выступает за восстановление конституционного порядка на сирийской территории.

1 декабря президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Сирийский лидер отметил, что власти республики продолжают борьбу с терроризмом на всей своей территории. Иранский министр в свою очередь подтвердил готовность Тегерана предоставить Дамаску «различные виды поддержки» для борьбы с террористическими группировками.