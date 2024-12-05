Москва, 5 декабря, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Россия готова изучить предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, но не в ущерб своим национальным интересам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mgimo.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

«Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но, будьте уверены, не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции», — подчеркнул он в интервью CNN.

Пока в России, по словам Рябкова, лишь слышали публичные заявления отдельных людей из окружения Трампа, однако напрямую от него или его команды предложений не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, по данным британского агентства Reuters, команда Дональда Трампа ожидает, что Украине придётся пойти на территориальные уступки России, вступление в НАТО будет приостановлено, хоть и не снято с повестки. Некоторые аналитики и бывшие американские чиновники, чьи заявления приводятся в статье, утверждают, что, по мнению Трампа, Россия получит больше выгоды, продолжая продвижение своих войск.

В начале декабря Центр восточных исследований OSW Report опубликовал первую версию плана посланника по Украине Кита Келлога на тему урегулирования конфликта. В нём содержатся пять пунктов разрешения кризиса.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.