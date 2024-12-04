Вашингтон, 4 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Команда избранного президента Дональда Трампа ожидает, что Украине придётся пойти на территориальные уступки России, а вступление в НАТО будет приостановлено, хоть и не снято с повестки. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к будущему главе Белого дома.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

Сообщается, что Трампу только предстоит созвать рабочую группу для обсуждения урегулирования украинского кризиса. Источники утверждают, что, согласно различным предложениям советников избранного президента, значительная часть Украины в обозримом будущем должна перейти к России.

Предложения трёх ключевых помощников Трампа, включая нового спецпредставителя по отношениям с Россией и Украиной, отставного генерал-лейтенанта Кейта Келлогга, затрагивают и исключение из обсуждения вопроса членства Украины в НАТО.

Однако некоторые аналитики и бывшие американские чиновники, чьи заявления приводятся в статье, утверждают, что Трамп может решить, что Россия получит больше выгоды, продолжая продвижение своих войск. Они отметили, что президент РФ Владимир Путин не проявляет готовности отказаться от своих условий перемирия и переговоров, в том числе отказ Украины от вступления в НАТО и признание территориальных достижений ВС РФ.

3 декабря американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что Западу придётся смириться с условиями России на мирных переговорах по украинскому конфликту. Он сообщил, что последователи Дональда Трампа не понимают, что единственная «сделка», которую можно заключить в нынешней ситуации — это согласие США и НАТО на условия, которые озвучила Россия.

Как ранее передавало ИА Регнум, администрация нынешнего президента США Джо Байдена не станет поддерживать Украину в вопросе получения членства в НАТО, так как любое действие может быть аннулировано Трампом.

3 декабря OSW Report опубликовал один из первых вариантов мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Один из пунктов включал отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за РФ занятых территорий.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.