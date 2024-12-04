Париж, 5 декабря, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Мишель Барнье обратится к президенту республики Эммануэлю Макрону с прошением об отставке после выдвинутого вотума недоверия в Национальном собрании. Об этом сообщила газета Le Figaro.

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По данным журналистов, встреча запланирована на утро 5 декабря в Елисейском дворце. 73-летний Барнье вручит Макрону прошение об отставке.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Национальное собрание Франции поддержало резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. При минимуме в 288 голосов вотум недоверия, выдвинутый левой партией «Непокорившаяся Франция», поддержал 331 депутат. После этого кабинет министров должен уйти в отставку вместе с премьером. До этого вотум недоверия французскому правительству выдвигался в 1962 году.

Эммануэль Макрон после вынесения вотума недоверия и ожидаемой отставки правительства 5 декабря выступит с обращением к нации. Заявление запланировано на 20:00 по местному времени (22:00 мск).

Состав нового правительства во Франции объявили 22 сентября. После оглашения результатов выборов занимавший тогда пост главы правительства Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. Президент Франции 16 июля удовлетворил его прошение. 5 сентября новым премьер-министром страны назначили бывшего еврокомиссара и экс-главу министерства иностранных дел Франции Барнье.