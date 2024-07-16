Париж, 16 июля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя, сообщил 16 июля Елисейский дворец.

EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Франции Габриэль Атталь

Как говорится в заявлении, французское правительство после отставки Атталя продолжит выполнять свои функции до формирования нового кабинета министров.

По итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт», которая получит 182 места. Партия Макрона «Вместе» заняла второе место (168 мест), третьей стала коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение» (143 места).

Атталь после выборов заявил, что подаст в отставку. В обращении к нации, которое транслировалось в соцсетях, Атталь признал, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре, но не смогла набрать большинство мест в парламенте. Премьер-министр подчеркнул, что останется верным традициям и 8 июля подаст президенту заявление об отставке. Однако на следующий день Макрон не принял его отставку. Президент Франции попросил главу правительства временно остаться на занимаемом посту для обеспечения стабильности в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы предпочтительнее была бы победа на выборах в парламент Франции политических сил, настроенных на восстановление и нормализацию отношений с Россией. Представитель Кремля отметил, что на данный момент воли к этому не наблюдается ни у кого из политиков Франции.