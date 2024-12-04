Париж, 4 декабря, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Национальное собрание Франции поддержало резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Трансляция 4 декабря велась на сайте нижней палаты французского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

При минимуме в 288 голосов вотум недоверия, выдвинутый левой партией «Непокорившаяся Франция», поддержал 331 депутат. Таким образом, кабинет министров должен уйти в отставку вместе с премьером Барнье. До этого вотум недоверия французскому правительству выдвигался в 1962 году.

Как сообщало ИА Регнум, состав нового правительства во Франции огласили 22 сентября. В него не вошли представители левой коалиции и правых сил, которые на июльских выборах заняли первое и третье места соответственно.

После оглашения результатов выборов занимавший тогда пост главы правительства Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. Президент Франции Эммануэль Макрон 16 июля удовлетворил его прошение. 5 сентября новым премьер-министром страны был назначен бывший еврокомиссар и экс-глава министерства иностранных дел Франции Барнье.

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что правительство, которое возглавил Барнье, намерено довести людей до отчаяния и потому должно быть отправлено в отставку.

В преддверии голосования Макрон заявил, что не уйдёт добровольно с поста, пока не истечёт срок полномочий. Призывы к отставке — «политическая фикция», утверждал Макрон. По его словам, он гордится доверием граждан и уверен в своей полезности стране. Макрон также заверил, что благодаря своей энергии будет с народом до «последней секунды».