Париж, 4 декабря, 2024, 23:58 — ИА Регнум. После вынесения вотума недоверия и ожидаемой отставки правительства с обращением к нации выступит президент республики Эммануэль Макрон. Об этом 4 декабря сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

Выступление лидера Франции ожидается 5 декабря в 20:00 по местному времени (22:00 мск).

Свергнутое правительство проработало менее трёх месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря национальное собрание Франции поддержало резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. При минимуме в 288 голосов вотум недоверия, выдвинутый левой партией «Непокорившаяся Франция», поддержал 331 депутат. После этого кабинет министров должен уйти в отставку вместе с премьером. До этого вотум недоверия французскому правительству выдвигался в 1962 году.

В преддверии голосования Макрон заявил, что не уйдёт добровольно с поста, пока не истечёт срок полномочий. Призывы к отставке — «политическая фикция», утверждал Макрон. По его словам, он гордится доверием граждан и уверен в своей полезности стране. Макрон также заверил, что благодаря своей энергии будет с народом до «последней секунды».