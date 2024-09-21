Париж, 22 сентября, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Глава администрации президента Франции Алекси Колер представил новый утверждённый состав правительства республики, сообщил телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Министром иностранных дел стал 41-летний Жан-Ноэль Барро, который занимал пост заместителя руководителя французского МИД по вопросам Европы. Министром Вооруженных сил Франции и по делам ветеранов остался Себастьен Лекорню.

Главой МВД назначен Брюно Ретайо, который в Сенате Франции руководил фракцией партии «Республиканцы». Пост министром юстиции получил Дидье Миго. Колер также огласил ещё более 20 имен тех лиц, который вошли в список нового состава французского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля во втором туре досрочных выборов в Национальное собрание Франции победила коалиция левых «Новый народный фронт». Второе и третье места соответственно заняли партия «Вместе» президента Эммануэля Макрона и коалиция «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

После оглашения результатов выборов занимавший тогда пост главы правительства Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля Макрон удовлетворил его прошение. 5 сентября новым премьер-министром страны был назначен бывший еврокомиссар и экс-глава министерства иностранных дел Франции Мишель Барнье.

Макрон поручил тому сформировать правительство народного единства. Новый премьер-министр 7 сентября заявил, что планирует представить свою политическую программу парламенту в начале октября.