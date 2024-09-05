Париж, 5 сентября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Бывший еврокомиссар и экс-глава министерства иностранных дел Франции Мишель Барнье назначен на пост премьер-министра страны. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Елисейского дворца в соцсети X (бывший Twitter).

GLOBAL LOOK PRESS

На данной должности политик сменил Габриэля Атталя.

«Президент Франции Эммануэль Макрон назначил господина Мишеля Барнье премьер-министром«, — отмечалось в сообщении.

Французский лидер поручил новому премьеру сформировать правительство единства, которое будет служить стране и народу.

Барнье 73 года. Он был министром охраны окружающей среды с 1993 по 1995 год и государственным секретарем по европейским делам с 1995 по 1997 год. Пост еврокомиссара по региональной политике Еврокомиссии занимал с 1999 по 2004 год, после чего стал министром иностранных дел Франции и пробыл на посту до 2 июня 2005 года.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля по итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции победила коалиция левых «Новый народный фронт», которая получит 182 места. Второе и третье места соответственно заняли партия «Вместе» Макрона (168 мест) и коалиция «Национальное объединение» Марин Ле Пен (143 места).

После оглашения результатов выборов Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля Макрон удовлетворил его прошение.

В Париже 31 августа по призыву партии «Патриоты» прошёл митинг с требованием отставки президента Франции. Участники протеста были недовольны тем, что после внеочередных выборов в парламент уже более 45 дней не могут сформировать правительство.