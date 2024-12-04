Москва, 4 декабря, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского заела злоба, поскольку Грузия не пошла по пути Украины. Об этом 4 декабря заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против Грузии «за разгон протестов»… Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова добавила, что глава киевского режима угробил свой народ и теперь «решил между затяжками поиграть в мирового судью».

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Владимир Зеленский объявил о подготовке Украиной санкций против властей Грузии за разгон участников митингов. По его словам, действующее правительство Грузии подталкивает страну «к явной зависимости от России».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 1 декабря заявили, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. 2 декабря Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против Грузии. На такой шаг они пошли после применения силы к участникам беспорядков в Тбилиси.

Евросоюз попыткой дестабилизировать ситуацию в Грузии может в дальнейшем сделать из республики военного союзника против России, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, Запад стремится привести к власти в Грузии оппозицию, управляемую из Вашингтона и Брюсселя, с целью отрезать республику от России и заставить её, вопреки экономическим интересам, присоединиться к санкциям. Грузия при этом рискует стать фигурой в чужой игре, подчеркнул сенатор.