Москва, 1 декабря, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Евросоюз попыткой дестабилизировать ситуацию в Грузии может в дальнейшем сделать из республики военного союзника против России. С таким утверждением 1 декабря выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Http://council.gov.ru Сенатор Алексей Пушков

«Переход отношений Брюсселя и Тбилиси в конфликтную фазу показателен. В его основе — слегка подмазанное и ретушированное, но по сути своей неоколониальное отношение Евросоюза к ряду республик бывшего СССР, которым в Брюсселе считают возможным предписывать некие правила поведения и даже нормы голосования за нужные Западу политические силы», — отметил сенатор в Telegram-канале.

Член Совета Федерации РФ выделили три фундаментальные проблемы, стоящие перед Грузией в отношениях с ЕС.

Во-первых, считает Пушков, курс ЕС намерено направлен на дестабилизацию обстановки внутри Грузии с целью подрыва правящей партии. Такого рода политику ранее испытали на Молдавии и Украине, напомнил сенатор.

В качестве второй политик выделил военно-политическую проблему. По его мнению, Запад стремится привести к власти в Грузии оппозицию, управляемой из Вашингтона и Брюсселя с целью отрезать республику от России и заставить её, вопреки экономическим интересам, присоединиться к западным санкциям, а возможно превратить в военного союзника против России. Грузия при этом рискует стать фигурой в чужой игре, подчеркнул Пушков.

Третьей проблемой он назвал нравственно-идеологическую. Для членства в ЕС имеет принципиальное значение продвижение стран-кандидатов по «мультигендерному треку». Однако большая часть грузинского общества не желает принимать европейские ценности с предсказуемыми последствиями в виде разных форм социального разложения, заключил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство приостанавливает переговоры о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года. Также было решено отказаться от всех европейских бюджетных грантов. После этого в Тбилиси обострились протесты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 ноября присоединилась к митингующим у здания парламента в Тбилиси, где проходили столкновения с полицией. Грузинский лидер пыталась начать диалог с полицией, но не получилось.

В ночь на 1 декабря активисты пытались захватить парламент. Протестующие перекрывали улицы, строили баррикады, ломая скамейки и другое имущество. Полиция разгоняла погромщиков, применяя водомёты.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя события в Грузии, указал на то, что происходит попытка цветной революции по украинскому образцу. Республику толкают в «тёмную бездну», отметил он.