Москва, 4 декабря, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Позиции доллара за четыре года после ухода из Белого дома избранного американского лидера США Дональда Трампа были подорваны, заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Владимир Гердо/ТАСС

Так он ответил на просьбу прокомментировать угрозы республиканца ввести торговые пошлины в размере 100% на товары стран БРИКС в случае, если члены указанного объединения создадут новую валюту или откажутся от доллара.

«Вновь избранный президент [США] четыре года не был в том самом Белом доме, о котором вы упомянули. А за это время произошли определенные изменения в экономике, в мировой и в американской экономике», — пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что политические противники Трампа в США за эти годы своими шагами подорвали основы доллара как мировой резервной валюты. Путин отметил, что сейчас Соединённые Штаты используют доллар как инструмент для причинения ущерба другим странам.

Он также указал, что значимость американской валюты в мировой экономике продолжает сокращаться. Кроме того, президент добавил, что ни у кого не возможностей запретить использование новых технологий и инструментов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность в том, что угрозы Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и нереализуемы на практике. По словам парламентария, избранный президент США делает вид, будто бы он способен решить все острые проблемы одним решающим шагом, разговором или ультиматумом.

В конце сентября Владимир Путин заявлял, что партнёры России заинтересованы в переходе на национальные валюты при расчётах за экспорт. Он уточнял, доля рубля во внешнеторговых операциях РФ приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.

7 ноября президент РФ подчёркивал, что говорить о единой валюте этого объединения рано, и у членов организации пока нет такой цели. Он добавлял, что, прежде чем начать разговоры об этом, надо добиться большей интеграции экономик.