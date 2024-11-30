Вашингтон, 30 ноября, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Вводом торговых пошлин размером 100% на товары из стран БРИКС пригрозил избранный президент США Дональд Трамп в случае создания странами объединения новой валюты, либо отказа от доллара. Об этом политик написал 30 ноября в соцсети Truth Social.

Global Look Press/J. Scott Applewhite/dpa

«Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец. Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами», — указал Трамп.

Как пояснил политик-республиканец, странам БРИКС придётся распрощаться с идеей продаж «замечательной американской экономике», поскольку любая страна, попытавшаяся заменить доллар для международной торговли, «распрощается с Америкой».

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава Центрального банка исламской республики Мохаммад Реза Фарзин, Россия и Иран исключили доллар из взаиморасчётов и заместили его национальными валютами.

26 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что партнёры заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.

При этом президент России, выступая 7 ноября на пленарной сессии «Валдая», отметил что говорить о единой валюте БРИКС рано, у стран объединения такой цели пока нет. Путин пояснил, что прежде, чем начать разговоры о новой валюте, надо «добиться большей интеграции экономик друг с другом», подняв его на иной уровень, чтобы это были «очень похожие, совместимые по качеству, по структуре экономики друг с другом».

23 октября Путин заявил, что США используют доллар в качестве политического оружия и это большая ошибка. Россия не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача РФ — поиск альтернативы американской валюте, отметил также глава государства.