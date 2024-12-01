Москва, 1 декабря, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и нереализуемы на практике. Об этом 1 декабря заявил сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, Трампу свойственно делать вид, будто он способен решить все острые проблемы одним решающим шагом, разговором или ультиматумом.

«Вот и сейчас он озвучил суперрешительно: угрожает ввести 100%-ные пошлины на товары из стран БРИКС в случае, если они будут отказываться от доллара. Однако эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема», — написал Пушков в Telegram-канале.

Пушков отметил, что США, продвигая в своих интересах глобализацию, в итоге стали зависимыми от неё и от импорта из других стран.

Сенатор добавил, что США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой платёжной системой, альтернативной SWIFT.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября Трамп заявил, что решение стран БРИКС создать новую валюту для международных расчётов вместо доллара США обернётся для них пошлиной в 100% и им придётся забыть об идее продаж «замечательной американской экономике». По его мнению, идея о замене «могучего доллара» любой другой валютой попросту не должна существовать.

7 ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что говорить о единой валюте БРИКС рано, у стран объединения такой цели пока нет. Он пояснил, что, прежде чем начать разговоры об этом, надо добиться большей интеграции экономик.