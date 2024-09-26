Москва, 26 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Партнёры РФ заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов и платежей за российский экспорт, заявил 26 сентября президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт. Здесь есть, безусловно, свои сложности. Чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнёры в этом в высшей степени заинтересованы», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе существует много проблем, но Россия их постепенно преодолевает.

По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40%. Также Путин подчеркнул, что РФ со странами БРИКС работает над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.

Как передавало ИА Регнум, согласно статистическим данным аналитиков Банка России, доля рубля в расчётах между Россией и Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5%. В ЦБ отметили, что этого показателя удалось достичь ещё в марте. Так, доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчётов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5%, а 13% от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных стран.

Торговля в национальных валютах и развитие альтернативных платёжных систем необходимы для продолжения экспорта российской нефти, заявлял ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он отмечал, что за последние два года доля рубля в расчётах за экспорт выросла более чем в три раза и превысила 40%. Сечин также упоминал, что в минувшем году юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT.

Вице-премьер РФ Александр Новак в свою очередь уточнял, что Россия за четыре месяца увеличила долю дружественных стран в экспорте нефти до 95%, а 70% платежей обеспечиваются национальными валютами.