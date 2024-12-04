* — физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 4 декабря, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Суд заочно арестовал американского гражданина Деррика Бейлса (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по обвинениям в совершении терактов в Курской области и наёмничестве, сообщили 4 декабря в пресс-службе СК РФ.

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

В ведомстве отметили, что главное военное следственное управление Следственного комитета завершило следственные действия по уголовному делу против американца.

«Он обвиняется (заочно) в наёмничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в конце августа 2024 года», — уточнили в СК РФ.

Решение о заочном аресте Бейлса принято по ходатайству следователя. Его объявили в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте пятерых иностранцев по статье о наёмничестве. Они являются фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте или военных действиях).

В конце августа Лефортовский районный суд Москвы арестовал двоих граждан Колумбии, подозреваемых в наёмничестве. По данным следствия, они воевали на стороне ВСУ против России.

4 декабря стало известно, что Курский суд заочно арестован гражданина ФРГ Николаса Симона Коннолли за незаконное пересечение российской границы. Он снимал репортаж в Курской области. Об аресте Коннолли ходатайствовало пограничное региональное управление ФСБ России. Иностранца объявили в федеральный, межгосударственный и международный розыск.