Курск, 4 декабря, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Гражданин Германии Николас Симон Коннолли заочно арестован по решению Курского суда за незаконное пересечение российской границы, сообщает пресс-служба судебной системы Курской области.

ЦОС ФСБ Коннолли Николас Симон

Иностранец снимал в Курской области репортаж. О его аресте ходатайствовало пограничное управление ФСБ России по Курской области. Коннолли объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск

«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)», — сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре МВД России объявило в розыск журналистов различных зарубежных СМИ, в том числе Коннолли, за незаконное проникновение в Курскую область.