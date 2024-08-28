Москва, 28 августа, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Лефортовский районный суд Москвы арестовал на 56 суток двоих граждан, подозреваемых в наёмничестве, сообщила 28 августа пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

«Постановлениями Лефортовского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (Наёмничество), на срок 1 месяц 26 суток, то есть до 22 октября 2024 года», — сказано в сообщении.

Речь идёт о двух наёмниках из Колумбии, которые, по данным следствия, воевали на стороне ВСУ против России, отмечает «Лента.Ru».

Как передавало ИА Регнум, в июне заместитель главы Следственного комитета Александр Фёдоров заявил, что ведомство установило факты вербовки в ряды украинских войск и участия в боевых действиях свыше 3 тыс. наёмников из 70 стран мира.

Российские суды ранее вынесли ряд заочных приговоров в отношении иностранных наёмников ВСУ. В частности, в июне пятеро граждан Великобритании, Швеции и Хорватии были заочно приговорены к различным срокам заключения, максимальный из которых составил 23 года колонии.