Москва, 4 декабря, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Коптевский суд Москвы взыскал с экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина более 14 млрд рублей по иску от Россельхозбанка, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сергей Мамонтов/РИА Новости Алексей Хотин

«Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря 2024 г. удовлетворены исковые требования АО «Российский Сельскохозяйственный банк» к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам», — указано в сообщении.

Уточняется, что сумма взыскания составила 14 162 208 900 рублей, а также с ответчика будет взыскана государственная пошлина в размере 60 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта 2024 года суд в Москве приговорил Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату более 23 млрд рублей. Также с Хотина и его сообщников взыскали 17 млрд рублей в счёт погашения ущерба вкладчикам банка.

Суд установил, что в 2014 году бизнесмен создал и возглавил группу, в которую привлёк Дмитрия Шиляева, Алексея Нефёдова и Нину Чернову, назначив их председателем правления «Югры», президентом и директором московского филиала соответственно. После этого они сообща похитили средства банка в размере 23,6 млрд рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году у «Югры» отозвали лицензию, суд признал организацию банкротом.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 млрд рублей с Хотина и нефтяной компании «Русь-Ойл». По решению суда в доход государства обращены 100% акций «Русь-Ойл» и доли компаний, которые входят в его структуру.

В апреле этого года Мещанский районный суд Москвы наложил обеспечительные меры на торговую галерею и находящиеся в здании по адресу Охотный ряд, 2 площади пятизвездочного отеля в общей сложности почти 40 тыс. кв. метров.

6 июня в Москве судебные приставы приступили к исполнению решения суда о передаче в доход государства принадлежащей Хотину гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон».

25 сентября с бизнесмена было взыскано ещё более 220 млрд рублей в доход государства.