Москва, 6 июня, 2024, 14:49 — ИА Регнум. В Москве судебные приставы начали исполнение решения суда о передаче в доход государства принадлежащей банкиру Алексею Хотину гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон». Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Petrov Sergey/Global Look Press Здание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве

«Федеральной службой судебных приставов осуществляется принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества А. Ю. Хотина», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно решению суда, в доход государства должны перейти гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея «Модный сезон» на Охотном ряду.

Отель Four Seasons Hotel Moscow построен напротив здания Государственной думы на месте гостиницы «Москва», которую снесли в 2004 году. В 2015 году отель перешёл под контроль бизнесменов Алексея и Юрия Хотиных.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Москве приговорил Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату более 23 млрд рублей. Также с Хотина и его сообщников взыскали 17 млрд рублей в счёт погашения ущерба вкладчикам банка.

По версии следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил группу, в которую привлёк Дмитрия Шиляева, Алексея Нефедова и Нину Чернову, назначив их председателем правления «Югры», президентом и директором московского филиала соответственно. После этого они сообща похитили средства банка в размере 23,6 млрд рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

В 2017 году у «Югры» отозвали лицензию, суд признал организацию банкротом.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 млрд рублей с Хотина и нефтяной компании «Русь-Ойл». По решению суда в доход государства обращены 100% акций «Русь-Ойл» и доли компаний, которые входят в его структуру.

В апреле этого года Мещанский районный суд Москвы наложил обеспечительные меры на торговую галерею и находящиеся в здании по адресу Охотный ряд, 2 площади пятизвездочного отеля в общей сложности почти 40 тыс. кв. метров.