Москва, 10 мая, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Более 192 млрд рублей взыскал в пользу государства Замоскворецкий суд Москвы с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и нефтяной компании «Русь-Ойл». Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе суда.

Сергей Мамонтов/РИА Новости Алексей Хотин

Отмечается, что решением суда по иску Генпрокуратуры РФ с Хотина как бенефициара «Русь-Ойл» взыскан причинённый вред, выраженный в неуплате налогов, в размере192 157 539 000 рублей. Кроме того, по решению суда в доход государства обращены 100% акций «Русь-Ойл» и доли компаний, которые входят в его структуру.

Процесс по делу проходил в закрытом режиме. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным Генпрокуратуры, Хотин получал незаконный доход вследствие уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и налога на добавленную стоимость.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что за 2022 год у российских чиновников-коррупционеров было изъято недвижимости более чем на 90 млрд рублей. По его словам, в доход государства фактически поступило 7,5 тыс. объектов имущества.