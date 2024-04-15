Москва, 15 апреля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Торговую галерею «Модный сезон» и часть отеля Four Seasons на Охотном ряду рядом с Красной площадью и Кремлём в Москве хотят изъять у осужденного бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Имущество отойдёт государству.

A.Savin Современный вид на Охотный Ряд, слева — новодел гостиницы «Москва»

По информации СМИ, Мещанский районный суд Москвы наложил обеспечительные меры на торговую галерею и находящиеся в здании по адресу Охотный ряд, 2 площади пятизвездочного отеля в общей сложности почти 40 тыс. кв. метров.

Начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Алексея Хотина в рамках мероприятий на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», уточнил РБК.

Отель Four Seasons Hotel Moscow построен на месте гостиницы «Москва», которую снесли в 2004 году. В 2015 году отель перешёл под контроль бизнесменов Алексея и Юрия Хотиных.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Москве приговорил Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату более 23 млрд рублей. Также с Хотина и его сообщников взыскали 17 млрд рублей в счёт погашения ущерба вкладчикам банка.

По версии гособвинения, Хотин похитил деньги вкладчиков в 2014 году. Он создал и возглавил группу соучастников. Они похитили 23 млрд 627 млн рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году у «Югры» отозвали лицензию, суд признал банк банкротом.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 млрд рублей с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и нефтяной компании «Русь-Ойл». По решению суда в доход государства обращены 100% акций «Русь-Ойл» и доли компаний, которые входят в его структуру.

Мещанский суд Москвы признал бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова виновным по делу о хищении 603 млн рублей и приговорил его к пяти годам и четырём месяцам колонии.