Москва, 25 сентября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Замоскворецкий районный суд города Москвы завершил рассмотрение дела по иску ФНС России к бизнесмену Алексею Хотину взысканием с него более 220 млрд рублей в государственный бюджет, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции в Telegram-канале 25 сентября.

Андрей Любимов/РБК/ТАСС Алексей Хотин

«Решением суда от 25 сентября 2024 года исковые требования удовлетворены в полном объёме, с ответчика в доход государства взыскано 220 426 694 279 рублей», — указано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта 2024 года суд в Москве приговорил Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату более 23 млрд рублей. Также с Хотина и его сообщников взыскали 17 млрд рублей в счёт погашения ущерба вкладчикам банка.

Суд установил, что в 2014 году бизнесмен создал и возглавил группу, в которую привлёк Дмитрия Шиляева, Алексея Нефёдова и Нину Чернову, назначив их председателем правления «Югры», президентом и директором московского филиала соответственно. После этого они сообща похитили средства банка в размере 23,6 млрд рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году у «Югры» отозвали лицензию, суд признал организацию банкротом.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 млрд рублей с Хотина и нефтяной компании «Русь-Ойл». По решению суда в доход государства обращены 100% акций «Русь-Ойл» и доли компаний, которые входят в его структуру.

В апреле этого года Мещанский районный суд Москвы наложил обеспечительные меры на торговую галерею и находящиеся в здании по адресу Охотный ряд, 2 площади пятизвездочного отеля в общей сложности почти 40 тыс. кв. метров.

6 июня в Москве судебные приставы приступили к исполнению решения суда о передаче в доход государства принадлежащей Хотину гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон».