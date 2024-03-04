Москва, 4 марта, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Суд в Москве приговорил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд рублей.

РБК/ТАСС Алексей Хотин

«Назначить Хотину наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили 4 марта в Замоскворецком суде Москвы.

Суд признал Хотина виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Прокуратура просила дать Хотину девять лет и десять месяцев тюрьмы.

Суд также взыскал с Хотина и его сообщников 17 млрд рублей в счёт погашения ущерба вкладчикам.

Помимо этого, по делу проходят директор филиала «Югры» в Москве Нина Черновая, экс-председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев и экс-президент банка Алексей Нефедов. Решением суда Черновая получила шесть лет колонии общего режима, Шиляев — восемь лет колонии общего режима, а Нефедов — 8,5 года общего режима. Всех подсудимых взяли под стражу в зале суда. Свою вину они не признали.

Гособвинение считает, что Хотин похитил деньги вкладчиков банка в 2014 году. Он создал и возглавил группу, в которую привлёк Шиляева, Нефедова и Чернову. Сообща они похитили средства банка в размере 23 млрд 627 млн рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году у «Югры» отозвали лицензию, суд признал организацию банкротом.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 млрд рублей с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и нефтяной компании «Русь-Ойл». По решению суда в доход государства обращены 100% акций «Русь-Ойл» и доли компаний, которые входят в его структуру.

В октябре 2023 года суд отправил в следственный изолятор владельца банка-банкрота «Югра» Хотина. Тогда суд изменил Хотину меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на три месяца.