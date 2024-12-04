Москва, 4 декабря, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал лидеров Южной Кореи, Франции, Грузии и Украины уйти в отставку. Об этом он написал 4 декабря в Telegram-канале.

Екатерина Штукина/РИА Новости

«Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль должен уйти. Он объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки. Президент Франции Эммануэль Макрон не справился с правительственным кризисом и должен уйти. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также должна уйти после истечения полномочий, но не хочет этого делать», — указано в публикации.

Медведев уточнил, что все эти политические фигуры поддерживаются США, а также добавил, что их «судьба неизвестна».

«Просроченный нелегитимный президент Украины (прим. Владимир Зеленский) должен уйти и исчезнуть», — отметил политик.

Медведев также заявил, что судьба Зеленского «вполне очевидна». По его словам, главу киевского режима ожидает политическая эмиграция или же «публичная казнь».

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Медведев назвал протесты в Грузии «путём в бездну» по украинскому образцу. По его словам, сейчас в государстве можно наблюдать попытку очередной «цветной революции». Политик уточнил, что заявление Зурабишвили об отказе оставить пост после проведения выборов лишь подогревает волнения.

В этот же день Медведев заявил, что большинство украинцев хотят ухода Зеленского. Он привёл данные опроса британской газеты The Times и отметил, что даже в Великобритании признали падение популярности Зеленского. По его словам, киевский режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами.