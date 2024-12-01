Москва, 1 декабря, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Из-за бушующих протестов Грузия движется по украинскому пути в «тёмную бездну», что влечёт новые гражданские столкновения. Об этом 1 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Global Look Press/Jay Kogler/Keystone Press Agency

По его словам, сейчас в государстве можно наблюдать попытку очередной «цветной революции». При этом заявление действующего президента страны Саломе Зурабишвили об отказе оставить пост после проведения выборов лишь подогревает волнения.

«В общем, налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и <США>, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело — с другой. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в тёмную бездну», — написал он в Telegram-канале.

Обычно такое заканчивается очень плохо, подчеркнул политик.

Как сообщало ИА Регнум, в Грузии после решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в Евросоюз начались массовые протесты. В ночь на 30 ноября манифестанты попытались захватить здание парламента страны.

1 декабря участники акций протеста в Тбилиси, которых спецназ вытеснил с проспекта Руставели, перешли на проспект Чавчавадзе, к зданию Тбилисского государственного университета. Там они перекрыли движение автотранспорта.

По информации телеканала «Рустави 2», в ходе ночной акции сотрудники полиции задержали 50 человек на несанкционированном митинге возле здания парламента Грузии в Тбилиси. В общей сложности за три дня протестов было задержано 200 человек. Их поэтапно доставляют в суд, где многих штрафуют. Некоторые участники получают административные сроки ареста.

1 декабря премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии не рассматривают вопрос проведения в стране повторных выборов в парламент.