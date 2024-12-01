Москва, 1 декабря, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Большинство украинцев хотят ухода главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 1 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он привёл данные опроса британской газеты The Times и отметил, что даже в Великобритании признали падение популярности Зеленского.

«Лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался. Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, это единственный способ для нелегитимного Зеленского сохранить власть.

Медведев добавил, что избранному президенту США Дональду Трампу не стоит ожидать легких переговоров с Киевом, поскольку завершение конфликта будет означать конец власти Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября ирландский журналист Чей Боуз написал, что режим Зеленского рухнет сразу после завершения конфликта на Украине.

28 ноября президент РФ Владимир Путин назвал власти на Украине узурпаторами, потому что они утратили свою легитимность. Российский лидер отметил, что с юридической точки зрения эти люди не имеют права отдавать приказы украинским войскам, а те, кто их исполняет, становятся соучастниками преступлений.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая. Согласно Конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный президент, но выборы не проводились.