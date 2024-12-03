Вашингтон, 4 декабря, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Поддержку террористам в Сирии оказывают прежде всего США и их союзники. С соответствующим заявлением 3 декабря выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Мы неоднократно предупреждали о недопустимости заигрывания с международными террористами, осевшими в непосредственной близости от [провинции] Алеппо. Однако наши западные коллеги, движимые ненавистью к законной власти в Сирии, так и не прекратили взаимодействие с ними… По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», — указал российский представитель на заседании Совбеза ООН на тему ситуации в Сирии.

Несмотря на помощь внешних сил, враг будет разбит, добавил Небензя. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает скоординированную вылазку контролирующих провинцию Идлиб боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), дестабилизирующую положение в Сирии. С начала операции ликвидировали около 400 террористов, более 600 были ранены, констатировал дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов.

Сирийские солдаты 29 ноября начали контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе. Правительственной армии также удалось освободить город Эль-Бакум.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в этот же день отметил, что наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии является посягательством на суверенитет этой страны. Россия выступает за восстановление конституционного порядка на сирийской территории, добавил он.

Президент России Владимир Путин 2 декабря провёл телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Основное внимание стороны уделили обострившейся обстановке в Сирии и отметили, что масштабная агрессия, которую совершили боевики, направлена на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности этой страны.