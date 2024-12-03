Вашингтон, 3 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Западу придётся смириться с условиями России на мирных переговорах по украинскому конфликту, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Последователи избранного президента США Дональда Трампа убеждены, что он сможет «заключить сделку» в форме предложения, от которого президент России Владимир Путин не сможет отказаться. Они просто не понимают, что единственная «сделка», которую можно заключить, — это согласие США и НАТО на условия, которые озвучила Россия», — указано в публикации.

Шрайвер добавил, что именно так и происходит в мире, где одна из сторон военного конфликта одерживает победу. По словам аналитика, после заключения мирного договора по Украине Россия обретёт мощь даже большую, чем была у СССР десятилетия назад.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что будущей администрации Белого Дома не стоит ждать лёгких переговоров с киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским. По его словам, украинская сторона настроена на продолжение вооружённого конфликта и будет тянуть с выборами президента Украины.

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Россия категорически отвергает замораживание украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москве необходимо установление твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 28 ноября заявил, что проведение переговоров по украинскому кризису возможно, если Запад признает, что альтернативы мирному предложению Владимира Путина нет. Он добавил, что, если западные страны продолжат упорствовать в своих заблуждениях, базы для переговоров не возникнет.

28 ноября президент России заявил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Владимир Путин также напомнил об условиях разрешения кризиса, среди которых вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.