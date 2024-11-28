Москва, 28 ноября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Проведение переговоров по кризису на Украине возможно, если Запад признает отсутствие альтернативы мирному предложению президента России Владимира Путина. Об этом 28 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Карпухин/РИА Новости

«Если кураторы киевского режима, его кукловоды, признают, что альтернативы тому решению, которое изложено президентом Путиным на встрече с руководством МИД 14 июня, с поправкой на произошедшее с того времени развития «на земле», нет, если они увидят, что альтернативы этому нет, тогда, конечно, переговорное решение возможно», — процитировало его слова «РИА Новости».

Рябков уточнил, что в случае, если Запад продолжит упорствовать в своих заблуждениях, будет пытаться предложить ложно понятые схемы и накачивать Украину помощью и вооружениями, провоцируя киевский режим на новые провокации и преступления, базы для переговоров не будет.

Дипломат подчеркнул, в этой ситуации выбор остаётся за западными странами, которые либо примут мирные предложения российского лидера, либо сохранится перспектива дальнейшего ухудшения ситуации для них.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября газета The Washington Post написала, что ряд официальных лиц США и Евросоюза признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу России для разрешения украинского конфликта. Отмечалось, что также они признали, что заставят Киев в ближайшие месяцы вступить в переговоры с Москвой.

Ранее в этот же день из результатов опроса, проведённого центром «Социальный мониторинг», стало известно, что за начало переговоров с Россией о заморозке боевых действий выступают 64% украинцев. Причиной для этого они назвали слишком большие потери Украины в конфликте с Россией.

Президент России заявлял в середине июня, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.