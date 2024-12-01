Москва, 1 декабря, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Администрации избранного президента США Дональда Трампа не стоит ждать лёгких переговоров с киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским, так как украинская сторона настроена на продолжение вооружённого конфликта и будет тянуть с выборами. Об этом 1 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Политик напомнил, что ранее в Британии наконец признали резкое падение популярности Зеленского на Украине, где за него, по данным опросов, готовы голосовать лишь 16% респондентов, а 60% не хотят, чтобы он вновь выдвигал свою кандидатуру на президентские выборы.

«Значит, [киевский] режим будет и дальше настаивать на тотальном … [конфликте] до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев пояснил, что это является единственным способом для сохранения власти главы киевского режима, который утерял легитимность.

«Так что лёгких переговоров на эту тему у администрации Трампа с бандеровским режимом не будет. Остановка … [конфликта] для зеленских и кo смерти подобна. Это конец их кровавой власти», — добавил зампред Совбеза РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября ирландский журналист Чей Боуз написал, что режим Зеленского рухнет сразу после завершения конфликта на Украине. Он напомнил предвыборные обещания главы киевского режима и призвал в связи с этим посмотреть на нынешнюю Украину.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин назвал власти на Украине узурпаторами, потому что они утратили свою легитимность. Российский лидер отметил, что с юридической точки зрения эти люди не имею права отдавать приказы украинским воскам, а исполняющие приказы Киева становятся соучастниками его преступлений.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный президент страны, однако его выборы не проводились.